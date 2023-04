Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi, è tornato single. Ma è anche un buon pilota. Quanto alle orme del padre… ecco chi è

Dalle informazioni in possesso di MOW, all'inizio nel 2023 Lorenzo sta aiutando il padre in un lavoro di "re-editing" del proprio enorme archivio cinematografico. Infatti Rocco Siffredi, classe 1964, da oltre 30 anni è ai vertici del cinema mondiale a luci rosse e annovera oltre 4000 lungometraggi all'attivo, passando da attore, a regista e produttore, che in termini tecnici e tecnologici equivale al passaggio storico da: cineprese, pellicole e sale cinematografiche, ai contemporanei streaming su smartphone e videoclip via social network. Nella trentennale carriera professionale, Siffredi ha conseguito molteplici premi internazionali, tra cui oltre quaranta AVN Awards, che sono equipollenti dell'Oscar per il cinema normale, nonché è il nome italiano annoverato nella “hall of fame” di Las Vegas che celebra le personalità mondiali che hanno maggiormente contribuito alla crescita dell'industria del Cinema per adulti. Anche per questo Netflix ha prodotto la serie "Supersex", la cui sceneggiatura è ispirata alla mirabolante biografia di Rocco Siffredi e che è tra le novità più attese dell'offerta d'intrattenimento digitale del 2023.

Da segnalare che anche il figlio Lorenzo Tano è presente nel 2023 in una serie mondiale di successo: lo si vede nel ruolo di sé stesso da neonato nel 4° episodio della serie "Nacho", prodotta da Lionsgate e attualmente trasmessa da alcuni servizi di streaming in abbonamento, sia in Spagna, che nel resto del mondo che parla Castillano. Lorenzo Tano è anche apparso, nel 2020, sugli schermi dell'auditorium IBM Studios in piazza Gae Aulenti a Milano, per un incontro virtuale dal titolo: “Un'impresa a conduzione familiare”, che era organizzato a Milano in occasione del Festival della nota rivista Wired e patrocinato dal Comune di Milano e dall'assessorato alla cultura. Lorenzo era in collegamento dagli studi di casa di Budapest e ha partecipato insieme al padre allo speech su tencologie e industria del cinema a luci rosse. Ma il 26enne figlio di Rocco e dell'ex modella ungherese Rosa Tazsi, contribuisce anche alle riprese "in action". Infatti Lorenzo, al pari del fratello minore Leonardo, è un esperto pilota ed è anche il motociclista che sfreccia a tutto gas nell'incipit di "The Spanish Stallion": serie hard ispirata a "Rocco lo stallone italiano", titolo cult del celeberrimo regista Joe d'Amato, alias Aristide Massacesi, che è il più prolifico e bulimico regista italiano di tutto il Novecento.