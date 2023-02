Malena Love Party: al compleanno dei primi 40 anni di un'icona (con spoiler sul trash de Le Iene)

Lei lo aveva preannunciato nell'invito: "La festa dell'amore": in forma ufficiale sui social network e in privatissima esclusiva su WhatsApp: un grande "Love Party" per i primi 40 anni di Malena, l'attrice italiana del cinema internazionale per adulti che è un amato volto della TV italiana. Chi mi ama, mi segua al party dell'amore. Quasi laureata in biologia, un passato nel settore immobiliare, ex membro dell'assemblea nazionale del PD nel 2013 ed ex naufraga in TV nel 2016, dopo l'ingresso nel cinema a luci rosse, grazie al leggendario Rocco Siffredi, la sua è un'ascesa inarrestabile. All'anagrafe il suo nome è Milena Mastromarino, ma tutti la conoscono come Malena, e in realtà ha svoltato la boa dei 40 anni di età lo scorso 19 gennaio, ma ha festeggiato nel weekend a Monopoli, nell'amata Puglia.