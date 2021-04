Hunziker e le sue scuse: possiamo mettere un limite anche allo scandalizzarsi?

Ironizzare su un atteggiamento non è offendere. Fare satira in un programma di satira non è attaccare un popolo. Giocare a essere simpatici, o provarci, non è razzismo. Una cosa sono le scuse, un'altra le giustificazioni. E la Hunziker, nessuno tra i commentatori italiani lo ha detto con veemenza, non doveva scusarsi. O meglio: poteva scusarsi ma in modo diverso. Ancora meglio: poteva limitarsi al giustificarsi. Il problema è che la questione di fare la cinesina e lanciare su Striscia la Notizia un servizio dove c'è il corrispondente della Rai da Pechino, dicendo Lai invece di Rai, e facendo gli occhi a mandorla (a mandorla si può dire?), non comincia e finisce in una gag. C'è molto di più e c'è molto altro. Innanzitutto la storia è stata tirata fuori da Luis Pisano, scrittore e critico moda americano, e poi rilanciata con la potenza di cui è capace da Diet Prada, l'account instagram più temuto nel mondo fashion. Ma proprio nel post di Diet Prada si parlava della Hunziker come "appartenente alla famiglia Trussardi". Qui c'è il punto.