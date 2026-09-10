L’autunno di Zippl non è il solito fine dining: al Restaurant 1908 del Parkhotel Holzner arriva il Törggelen gourmet

Il repertorio autunnale che Zippl mette in tavola è quello di sempre — castagne, zucca, mirtilli rossi, crauti acidi, patate, cotogna, biancospino, il pane Schüttelbrot — ma l'esito no. Due esempi bastano a capire la direzione: un raviolo ripieno di castagne, servito con una spuma di crauti acidi e mirtilli rossi, dove il dolce della farcia viene tagliato dall'acidità del cavolo fermentato; oppure una ganache alla zucca profumata al timo, accompagnata da uva mista e scaglie di Schüttelbrot, che recupera la croccantezza del pane tradizionale in chiave quasi dessert. È lo chef stesso a raccontare il metodo: "Per me l'autunno è il periodo in cui c'è tantissima scelta, sopra e sotto terra", dice, descrivendo la stagione come una sovrapposizione — gli ultimi prodotti dell'estate che ancora resistono, i primi dell'autunno che già arrivano. Un doppio raccolto che diventa doppia libertà creativa.

Il Restaurant 1908 — una Stella Verde Michelin — porta nel nome la data di fondazione dell'hotel che lo ospita. Il Parkhotel Holzner nasce infatti nel 1908, agli albori del turismo sul Renon, e da allora non ha mai cambiato famiglia: è arrivato alla quarta generazione di gestione Holzner. Il risultato è un edificio che ha conservato l'anima delle grandi case di villeggiatura alpine di inizio Novecento, stile Liberty compreso, senza trasformarsi in un museo di se stesso. In autunno il parco che lo circonda si accende di colore e dalle sale con vista lo sguardo arriva fino alle Dolomiti. Non è un dettaglio da depliant: è la stessa materia prima che finisce, in un modo o nell'altro, nei piatti di Zippl.