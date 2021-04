Lombardia, cronaca di un pomeriggio in coda per il vaccino raccontata da una 75enne

Resta però lo sconforto per il lungo tempo trascorso all’interno del presidio in luoghi completamente sovraffollati: “Non siamo bambini è davvero un rischio per la nostra salute aspettare così tanto per un vaccino – conclude così la nostra lettrice – Mi hanno detto che nei giorni scorsi la situazione non era come quella di oggi (ieri nda), magari potrebbero prendere meno appuntamenti per un singolo giorno”. Scene di questo tipo fanno riflettere sulla condizione in cui vengono somministrati i vaccini, sovraffollare i presidi sanitari per velocizzare il numero dei vaccinati mette in pericolo la salute stessa dei pazienti che, pur indossando tutti i dispositivi di protezione, rischiano forse di più in quelle infinite ore di attesa che in altre circostanze.