Mafia, petrolio e una bionda come boss: una crime story tutta vera

I soldi sono importanti ma non fanno la felicità, lei vuole di più, vuole la fama. Cominciano le apparizioni su Novella 2000 in cui racconta del suo amore con l’attore Gabriel Garko, ecco che compare l’amante di copertura, sì perché sappiamo tutti che il coming out di Garko è sicuramente retroattivo, i due quindi più che un rapporto sentimentale stringono un rapporto di lavoro. Il 28 febbraio del 2019 la Betz chiama Garko e l’attore si lamenta: “si era parlato di un contratto in un certo modo e a me è arrivato un contratto fatto in un altro, il contratto è da duecento”, “e quanto doveva essere?” Incalza Ana, “Il contratto doveva essere da cento”, risponde Garko, “100 in nero e 100 in fatturato. Il cash prima del contratto”. Il contratto in questione aveva ad oggetto una pubblicità per la Made Petrol con Garko vestito da 007 e la Bettozzi come una Bond Girl. Che bellezza! Un film dentro un film che però è tutto vero.

I contanti erano ovviamente provenienti dal riciclaggio che la Bettz insieme alla sua famiglia operava per conto degli amici camorristi.