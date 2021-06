La notizia della scarcerazione di Giovanni Brusca ha suscitato reazioni indignate. Ma al di là dei populismi politici e delle strumentalizzazioni analizziamo la situazione nel modo più oggettivo possibile. Capendo ciò che è successo (e ciò che succederà) al killer di mafia pentito e ciò che potrebbe succedere presto ad altri che pentiti non sono assolutamente.

Le legge che ha fatto uscire Brusca

In Italia la prima legge sui pentiti è stata voluta nel 1980 da Francesco Cossiga per combattere il terrorismo. In seguito si cominciò a pensare a un provvedimento analogo anche per la lotta alla mafia. Venne così varato il decreto legge numero 8 del 15 gennaio 1991, poi convertito dalla legge numero 82 del 15 marzo 1991 (quando si parla di provvedimento voluto da Giovanni Falcone ci si riferisce a questo). Nel 2001 ci sono state delle modifiche, poi più nulla. La legge concede ai collaboratori di giustizia protezione, assegno di mantenimento e sconti di pena. Brusca è stato condannato a 30 anni, la pena massima per un pentito, ed è stato scarcerato dopo 25 anni di pena effettiva perché ha beneficiato di 5 anni di liberazione anticipata, previsti dall’ordinamento penitenziario e applicabili a tutti i detenuti che abbiano un comportamento tranquillo all’interno delle carceri. Quanto alla giustificazione politica della scarcerazione, per Peter Gomez del Fatto “Brusca è libero perché ha fatto scoprire centinaia di delitti e soprattutto ha fatto condannare o arrestare altre centinaia di assassini come lui, che senza le sue parole (e quelle dei suoi colleghi collaboratori di giustizia) sarebbero ancora liberi di sparare, uccidere, chiedere il pizzo, trafficare droga”.

Altra voce fuori dal coro degli indignati è quella dell’ex procuratore capo di Palermo Pietro Grasso, secondo il quale «con Brusca lo Stato ha vinto tre volte. La prima quando lo ha arrestato, perché era e resta uno dei peggiori criminali della nostra storia. La seconda quando lo ha convinto a collaborare: le sue dichiarazioni hanno reso possibili processi e condanne e hanno fatto emergere pezzi di verità fondamentali sugli anni in cui Cosa nostra ha attaccato frontalmente lo Stato. La terza quando ne ha disposto la liberazione dopo 25 anni di carcere, rispettando l'impegno preso con lui e mandando un segnale potentissimo a tutti i mafiosi che sono rinchiusi in cella e la libertà, se non collaborarono, non la vedranno mai».