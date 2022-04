Sembra un drink ma è solo acqua “appetitosa”. È Air Up system, la borraccia amica del gusto e dell’ambiente

Già nell’antichità l’acqua era considerata una fonte di bellezza e benessere, ma è anche vero che non piace proprio a tutti. Particolare non proprio trascurabile, poiché idratarsi è fondamentale, in primis per la propria salute, così com’è essenziale evitare aggiunte di zuccheri e additivi chimici. Ma la soluzione esiste, e si chiama Air Up system, che permette di idratarsi in maniera appetitosa, trasformando “magicamente” l’acqua in una bevanda gustosa, senza aggiunte dannose, di zuccheri e coloranti, permettendo quindi di non rinunciare a tutti quei “peccati di gola” che fanno però anche male, bevendo, in sostanza, della semplice, ma "gustosa" acqua.

Il tutto è possibile grazie a una particolare borraccia, riutilizzabile (che coniuga quindi la salute del mondo a quella del corpo, senza rinunciare all’importanza del gusto), che come accessorio ha un pod aromatico (con una sfilza di gusti disponibili), che concede a chi beve l’acqua la sensazione di bere un’altra bevanda, dalla coca cola allo spritz, e addirittura al caffè. L’intuizione “geniale” è nata a Monaco di Baviera nel 2019, dal fiuto degli ingegneri Lena Jüngst e Tim Jäger, che hanno usato le neuroscienze per "illudere" il cervello e fargli credere qualcosa che non è, con uno slogan che cita, per l’appunto: “Think new, drink new”. Insomma, non è una magia, è solamente scienza.