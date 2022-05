“Hamilton manda in crisi il matrimonio tra Obama e Michelle” lo scoop americano che sta facendo il giro del mondo

La rivista americana "Globe", che da anni prevede il divorzio di Barack e Michelle Obama, finora (fortunatamente per la coppia) senza successo, torna sul tema della separazione milionaria dell'ex presidente e questa volta c'entra anche... un pilota di Formula 1.

L'ultima copertina del tabloid infatti titola "Michelle Falls For Race Car Driver, 37!" - letteralmente "Michelle si innamora del pilota d'auto 37enne" con chiaro riferimento a Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo della Mercedes è stato fotografato in compagnia di Michelle Obama in occasione del Gran Premio di Miami, dove l'ex First Lady era ospite del team Mercedes.

La fotografia è stata usata per la prima pagina con la didascalia "Gotcha!", come se i due fossero stati colti in flagrante e non si trovassero - come invece è successo - in diretta televisiva in mondovisione.

La testata ignora (o finge di ignorare) questo incontro pubblico e continua, rivelando lo scoop che metterebbe in crisi il matrimonio "da 135 milioni" assicurando che nel paddock i due "sembravano una coppia di innamorati", affermano che l'ex First Lady "sta giocando alla roulette russa con il suo matrimonio traballante".