“Marc Marquez può tornare a correre anche domani”: il Dottorcosta fuori dal coro

“Il fatto che non sia da portare in sala operatoria è positivo – ha aggiunto - È molto lieve e si può risolvere anche in poco tempo, con le adeguate cure mediche e riabilitazione. Però può scomparire anche dalla mattina alla sera, per cui spero che questo avvenga il più presto possibile e Marc possa rivedere così in maniera nitida e precisa il mondo che ama, quello delle corse. Da quando questo avverrà non esiste un periodo di convalescenza, potrebbe tornare già in sella ad una moto. Noi abbiamo due globi oculari che sono governati da molti muscoli che ci permettono quello che è il movimento degli occhi, ma questi sono totalmente sincronizzati. Si tratta in questo caso di una lieve mancanza della sincronia, è una cosa periferica, non ha nulla di centrale. Il trauma di domenica, pauroso, ha risvegliato purtroppo questa sua debolezza. Spero si risolva in breve tempo e possa tornare presto alle corse”.