“Verstappen è come Senna e Schumacher” la rivelazione del campione del mondo che non piacerà a Hamilton

Rosberg ha comunque avuto parole importanti di elogio anche per il suo ex compagno di squadra Lewis Hamilton, a cui ha sottratto quello che oggi sarebbe stato l'ottavo titolo mondiale.

"So dai miei ex colleghi di lavoro alla Mercedes quanto Lewis sia motivato. Con tutti i suoi successi, poteva sedersi comodamente e dire: “Che me ne importa?” E invece no: si impegna a fondo nel suo lavoro perché è spinto dal pensiero di vincere l’ottavo titolo".

"Vedo pochi segni di stanchezza in Lewis come in Fernando Alonso. Oggi ha 41 anni e guida come un ventenne. Pochi piloti sono in grado di farlo. Spero di vedere Lewis per molti anni ancora". Amen...