[VIDEO] Anche i figli di Raikkonen tifano Italia: ecco il video dei bambini pronti per la partita

La vicinanza ad Antonio Giovinazzi, compagno di squadra in Alfa Romeo di papà Kimi, deve aver contagiato i piccoli Raikkonen che, in un video pubblicato sui social da mamma Minttu, mostrano con orgoglio le magliette della Nazionale italiana, pronti a tifare gli Azzurri nella partita di questa sera degli Europei dove l'Italia sfiderà il Belgio per accedere alla semifinale.

Robin e Rihanna, i piccoli di casa Raikkonen, passano molto tempo in Italia insieme alla famiglia, che possiede una casa in Toscana, e il legame con il team italiano e con Giovinazzi è consolidato da ormai da anni, creando un filo diretto con il nostro paese. Raikkonen poi è ancora oggi amatissimo dai tifosi della Rossa, con cui il finlandese ha conquistato l'ultimo mondiale nell'ormai lontano 2007.

Una catena di legami che lega Finlandia e Italia e che oggi prende la forma della tifoseria calcistica, con tutta la famiglia Raikkonen pronta a sostenere gli Azzurri.