Appassionati di kart, di motocross e anche di calcio, i figli di Kimi Raikkonen - che abbiamo imparato a conoscere bene grazie alle storie Instagram di mamma Minttu - sembrano essere la perfetta riproduzione (in miniatura) del campione del mondo di Formula 1.

Ieri sul profilo di Lady Raikkonen è apparsa una storia, simile alle tante già pubblicate, che ha fatto però sorridere i tifosi italiani di Kimi: i due figli, ripresi mentre giocavano a calcio all'aperto, erano infatti vestiti con la casacca ufficiale della Juventus.

I bambini finlandesi trascorrono molto tempo in Italia insieme alla famiglia, che possiede da tempo una tenuta in Toscana, e la passione di Kimi per il calcio europeo sembra essere arrivata anche ai figli, che indossano con orgoglio le maglie della Juventus, con i loro nomi scritti sopra, mentre giocano a calcio nel giardino di casa.