[VIDEO] Ricciardo realizza un sogno: al Goodwood guida la McLaren di Ayrton Senna

Forse non esiste una monoposto di Formula 1 più iconica e rappresentativa della McLaren MP4/5B che portò Ayrton Senna a laurearsi campione del mondo nel 1990. Una vettura che rappresenta anni indimenticabili della storia del motorsport, giorni di gloria e di tifoseria in cui bambini di ogni parte del mondo sognavano di diventare piloti straordinari come Senna.

Bambini come Daniel Ricciardo che ieri, al Goodwood Festival of Speed, ha avuto la possibilità di salire sulla MP4/5B del brasiliano ed entrare da protagonista in questa storia indimenticata e indimenticabile.

L'australiano, grande fan di Senna, ha commentato così l'esperienza: "Da bambino avrei fatto qualsiasi cosa per stare vicino a questa macchina, figuriamoci guidarla, quindi sono felice anche solo di pulirla!".

Un modo incredibile per Ricciardo per celebrare il suo "compleanno" da pilota: nella giornata di ieri infatti l'australiano ha festeggiati i 10 anni dall'esordio nella classe regina del motorsport.