[VIDEO] Si, questo Marc Marquez fa sembrare i piloti della Formula 1 degli scappati di casa

Che, come da tradizione, gli ha riuniti a Motegi per l’Honda Thanks Day, giornata in cui HRC chiama all’appello tutti i suoi piloti ufficiali per ricordare a tutti quant’è fondamentale il motorsport per l’azienda e regalare spettacolo ai fan. Così, sul rettilineo, Pierre Gasly e Sergio Perez si sono messi a fare domande a Marc sul funzionamento della sua Honda RC213V. A raccontarci come sono andate le cose, un video di quasi due minuti in cui i piloti di F1 fanno una serie di domande che da un pilota da mondiale non ti aspetteresti. La prima, da un Gasly in sella alla moto, è sull’abbassatore: “Quando sei in curva devi tirare la leva per abbassare il posteriore", la risposta di Marc. "Ma lo fai solo quando dopo c’è un rettilineo, non lo fai in mezzo al circuito. Questa? No, questa è la leva della frizione, si usa solo per partire”. Poi gli chiedono dell’abbassatore anteriore: “No, è solo per la partenza. Lo prenoti e tiri una frenata forte per agganciarlo. Poi quando freni si disattiva”.