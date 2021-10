Il destino fa giri allucinanti e disegni che, pur sembrando astratti, alla fine incantano. Che c’entra con Valentino Rossi, il casco lanciato a Misano e la storia che ricomincia? C’entra, perché quel casco, che è già uno dei cimeli sportivi di maggior valore in circolazione, è finito a Fabriano. O almeno così sembrerebbe sulla base di un tam tam che s’è messo in moto sui social e che, via via che passano le ore, pare trovare sempre maggiori conferme. Perché Fabriano, per quanto cittadina ricca di storia, è una realtà piccola, dove tutti si conoscono e, pur proteggendosi a vicenda, il mormorio è inevitabile. Sta nelle Marche ed è la stessa identica cittadina in cui Valentino Rossi, il 25 aprile del 1990, ha vinto una delle sue primissime gare, con il go-kart. Ad accompagnarlo al Trofeo Città di Fabriano, per il suo debutto sulle quattro ruote, fu babbo Graziano e i due tornarono a casa con una bella coppa sul sedile posteriore. Sembrava iniziare una storia nelle quattro ruote e, invece, è nelle due che poi Valentino Rossi è diventato la leggenda che è. Fino a ieri, fino al GP dell’Emilia Romagna e a quel momento intimo con i tifosi, sotto la tribuna spogliandosi di guanti e casco per lanciarli al pubblico.