Ales Loprais racconta l’incidente mortale alla Dakar e si ritira: “Mi spiace molto, me lo porterò dietro tutta la vita”

“Ciao a tutti dalla notte del bivacco, ho notizie tristissime”, ha raccontato dall’interno di un’automobile. “L’ho saputo che eravamo già a letto. Gli steward della Dakar ci hanno mostrato un filmato con un incidente di gara in cui si vede che abbiamo investito un uomo che stava fotografando la nostra Lady da sotto una duna. È stato ferito, dopo due o tre ore ha sentito una forte nausea e ha avuto un attacco di cuore mentre veniva portato all’ospedale. Una vita umana è finita e indirettamente è colpa mia, perché stavo guidando. Devo ammettere che io e il mio equipaggio non ne sapevamo assolutamente nulla, abbiamo visto gli onboard e altri video. Questo però non cambia niente, resta il fatto che una persona oggi ha perso la vita. Era un italiano, al momento non so come si chiami perché è ancora tutto sotto investigazioni. Era un appassionato di 69 anni venuto a seguire la Dakar e sfortunatamente era dietro a una duna. Non l’abbiamo visto, nessuno di noi l’ha visto. Vorrei fare le mie più sincere condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici. Mi spiace molto per questo incidente, me lo porterò dietro per tutta la vita”.



Per supportare al meglio le autorità nelle indagini, Loprais ha preferito abbandonare la corsa.