Day2 a Mandalika: Marc Marquez il miglior passo, Luca Marini il miglior crono. Ma c'è chi si nasconde...

Secondo come crono, quindi, con Marc Marquez che ha “dovuto arrendersi” a Luca Marini. Per l’italiano anche la soddisfazione di essersi messo in tasca il record del nuovo circuito indonesiano: 1:31.289, abbassando di 1,2 secondi il tempo fatto registrare ieri da Pol Espargaró e di quasi un secondo e mezzo quello della Superpole del Mondiale Superbike di fatto lo scorso anno da Toprak Razgatlioglu. Terza piazza di giornata per Maverick Vinales, sempre velocissimo nei test invernali e sempre più vicino a trovare il feeling perfetto con la nuova Aprilia RS-GP. Una moto che, almeno stando a quanto si dice nel paddock, ha compiuto un gran passo in avanti grazie allo sviluppo portato avanti da Romano Albesiano e che adesso potrebbe rivelarsi la vera sorpresa del mondiale 2022.Giù dal podio di giornata, ma secondo solo a Marc Marquez come passo gara, invece, il campione del mondo in carica Fabio Quartararo che nei commenti di oggi è stato molto più pacato rispetto a quanto fatto a Sepang: “Comincio a capire la moto – ha detto – Ci sono ancora aspetti su cui dobbiamo lavorare, ma sono soddisfatto e anche i risultati si iniziano a vedere, soprattutto per quanto riguarda il passo”. Dietro alla sua Yamaha ha fatto segnare il quinto tempo la Suzuki di Joan Mir, che in questi giorni sta anche prendendo una decisione definitiva sul suo futuro. Il feeling con la nuova moto è buono, lo sviluppo sembra aver portato a risultati che convincono e l’impressione è che proprio i feedback ricevuti in Indonesia potrebbero convincere definitivamente il maiorchino a restare con il marchio con cui nel 2020 ha vinto il titolo mondiale.