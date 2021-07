F1, il Qatar in calendario al posto dell'Australia? Contro i soldi la passione nulla può

Quando lo scorso anno la Formula 1 ha annunciato una doppia tappa sul circuito del Bahrain sono stati in molti a storcere il naso. Così come quando Liberty Media, sempre nel 2020, ha confermato l'arrivo del tanto discusso Gran Premio d'Arabia Saudita nel calendario 2021 o come quando - da ormai svariate stagioni - il circus si trascina ad Abu Dhabi per l'ultima gara dell'anno, in un torpore generale causato dal noiosissimo circuito di Yas Marina.

Considerazioni generale sui "nuovi" autodromi che stanno lentamente prendendo il posto di grandi mostri sacri europei nel mondo del motorsport e che si stanno facendo spazio tra politica e possibilità economiche.

Basti pensare all'ormai famosa lotta sociale messa in piedi dalla Formula 1 con lo slogan "We race as one" che si pone l'obbiettivo di proteggere le minoranze etniche e religiose, aumentare il numero di donne nel motorsport e mettere in primo piano i diritti dell'uomo attraverso lo sport, e parliamo anche dell'incoerenza di Liberty Media che, pur portando avanti questa battaglia fatta soprattutto di belle parole, annuncia con orgoglio il Gran Premio d'Arabia Saudita, paese sicuramente non famoso per il rispetto dei diritti umani, delle donne e delle minoranze.

Tralasciando le battaglie politiche però rimane vivo il tema sportivo e il malcontento generale dei tifosi che, anno dopo anno, vedono sempre meno piste "storiche" nel calendario, con l'aggiunta qua e là di quelli che Toto Wolff definì "grandi parcheggi in cui far girare monoposto straordinarie".