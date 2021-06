George Russell, il campione senza certezze adesso ha bisogno di risposte

Il primo è il prolungamento del contratto di Hamilton. In molti infatti, Russell compreso, sembrano convinti che Lewis scegliesse di ritirarsi a fine 2021, chiudendo un’era con la sua Mercedes per non tuffarsi nella stagione dei nuovi regolamenti, e il contratto di un solo anno sembrava esserne la prova. Il britannico però da inizio stagione ha detto chiaramente, in più occasioni, di voler rinnovare con la Mercedes anche per il 2022, rendendo più complicata la situazione di Russell. La scuderia tedesca infatti dovrà scegliere se rinnovare per un’altra stagione con Bottas, per agevolare Lewis, o puntare su George.

Il secondo punto è il calo delle prestazioni di Bottas in questo 2021. Il secondo pilota della Mercedes non ha mai dato particolarmente fastidio alla scalata verso il successo di Lewis Hamilton, mantenendosi sempre in una posizione neutra, sufficiente ma non eccellente. In questo 2021 invece, con la Red Bull di Max Verstappen in lotta per il mondiale, Bottas sembra aver accusato il colpo.

Le prestazioni rispetto a Hamilton (e Verstappen) sono troppo lontane, e mancano anche i punti in ottica campionato costruttori. Un Russell a dare fastidio a Max quest’anno sarebbe una manna dal cielo per la Mercedes. Che questo possa essere un campanello d’allarme per la prossima stagione?