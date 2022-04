Grave incidente durante il trasferimento ad Austin, morto un poliziotto

Tragedia nel mondo della MotoGP. Dopo il guasto di uno degli aerei che avrebbero dovuto trasportare le attrezzature dall'Indonesia in Argentina con la conseguente rivoluzione degli orari dello scorso weekend, c'è stato un altro problema logistico stavolta durante lo spostamento da Termas de Rio Hondo ad Austin, che purtroppo è costato la vita ad un poliziotto.

Un convoglio di quattro camion che trasportava diversi container ha subito infatti un incidente lunedì pomeriggio durante il viaggio verso l'aeroporto di Tucumán, sul ponte di San Cayetano, a pochi metri dall'incrocio con la tangenziale locale.

Il convoglio si è dovuto fermare bruscamente all'arrivo al ponte a causa di un ingorgo e l'ultimo camion non è riuscito a fermarsi in tempo e ha investito un poliziotto in moto che stava scortando il mezzo di trasporto. Sfortunatamente, questo membro della Gendarmeria Nazionale è rimasto intrappolato tra due camion ed è morto praticamente sul colpo.

Gli organizzatori del Gran Premio d'Argentina hanno espresso le loro condoglianze per l'accaduto.