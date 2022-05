Horner non si fida dei risultati dell’indagine FIA contro la Ferrari: inizia la guerra politica?

E' iniziata la guerra, politica e psicologica, oltre che in pista tra la Red Bull e la Ferrari. Ormai è chiato che, con buona pace della Mercedes, saranno Max Vestappen e Charles Leclerc a giocaris il mondiale. In questo contento, è diventato un vero e proprio caso il test a cui hanno preso parte AlphaTauri, Alfa Romeo, Ferrari e Alpine sul circuito di Imola, nei giorni successivi alla gara.



La FIA, dopo aver indagato, ha chiarito che è stato tutto svolto come da regolamento ma a Christian Horner non è bastato e si è nuovamente lamentato, mettendo pressione sulla Rossa e sul circus.

"Le regole delle prove riservate agli pneumatici dicono che bisogna guidare con una specifica fissa di vettura, e che, se hai bisogno di sostituire un componente, deve essere più vecchio di quello utilizzato in precedenza. La Ferrari ha utilizzato un fondo diverso la mattina rispetto al pomeriggio, con quello del pomeriggio che sembrava mostrare componenti nuovi. Vogliamo evitare che queste prove possano diventare occasione per testare sviluppi aerodinamici o per migliorare le prestazioni. Non è lo spirito di questo genere di test".

L'impressione è che siamo solo all'inizio di un duello senza esclusione di colpi.