Il valore dei numeri di un campione nella terra di Gilles Villeneuve

E chissà se ci pensa, Max Verstappen, ai numeri che ha, a quelli che vorrebbe e a quelli a cui ancora deve arrivare, mentre prende posizione sulla griglia di partenza del Gran Premio del Canada. Ancora una volta saldamente al primo posto, con quell'uno sulla monoposto che oggi lo rappresenta meglio di qualsiasi altra parola, l'olandese avrà lo stesso sguardo di sempre? È un weekend importante per chi, come lui, alla storia del motorsport ha sempre fatto attenzione. Proprio a Montréal potrebbe raggiungere le 41 vittorie in carriera, eguagliare il mito di Ayrton Senna in quello che per tutti i piloti che da lì sono passati è il segno definitivo di chi entra nel mito.

Ma l'emozione è un abito che va stretto al bambino prodigio olandese, cresciuto senza troppe carezze e tempo per le cose del cuore, e immaginare la sua reazione davanti al raggiungimento dei numeri di Senna è difficile, quasi impossibile. Che arrivi in Canada, o in Austria nel prossimo weekend, o ancora avanti nel campionato poco importa, perché Max è lanciato verso i numeri dei grandi, di quelli che in questo sport stanno ai piani alti.

Quando le 41 vittorie le raggiunse Michael Schumacher, a Monza nel 2000, le cose andarono in modo inaspettato. Nessuno avrebbe potuto immaginare, da quel ragazzone tedesco che di sé aveva sempre voluto mostrare gli spigoli di un carattere serio e concentrato, lo sfogo e le lacrime che andarono in scena nella conferenza stampa post gara. Una carezza dall'alto per un pilota che stava riportando grande la Ferrari tra le difficoltà di anni di grande cambiamento, ma anche la consapevolezza di aver raggiunto un mito che - al contrario di Verstappen - Schumacher ha vissuto, dentro e fuori la pista, e ha visto scomparire.