In pressing su Valentino Rossi: il principe vuole una superstar. Pablo Nieto: “In Austria diremo tutto"

Spinte, pareri e opinioni unidirezionali, quindi, nell’ambiente di Valentino Rossi, con il campione di Tavullia che potrebbe quindi far pendere l’ago della bilancia verso la più inattesa delle decisioni: quella di provarci. Anche perché il principe Abdulaziz bin Abdullah Al Saud, almeno stando alle affermazioni del noto giornalista Dennys Noyes, vuole a tutti i costi un personaggio di richiamo in sella e, al momento, l’unico top rider libero è Maverick Vinales, che però non ha intenzione di approdare in un team privato, per quanto con una moto identica alla factory. Tanto che secondo lo stesso Noyes in ballo potrebbe esserci anche il nome di Andrea Dovizioso: “Penso che non sia un segreto che Valentino non voglia essere pilota nel suo team. Ma chi è disponibile in questo momento tra le superstar? Dovizioso e uno dei piloti di cui hanno parlato e poi c’è Maverick Vinales che potrebbe colmare questo vuoto. Ma sembrano entrambe strade poco percorribili”.