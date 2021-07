Manuel Poggiali: “Quando si parla di Valentino non deve mai mancare una cosa”. E a Quartararo lancia un allarme

Siamo stati alla Gresini Racing dove Nadia Padovani, moglie di Fausto, ha consegnato 50.000 € al reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna. Lì, tra la sua gente, c’era anche Manuel Poggiali, da sempre molto legato al pilota e team manager emiliano. Abbiamo scambiato due parole con Manuel per farci raccontare un po’ Fausto e la MotoGP di oggi, dal grande favorito al titolo al mercato piloti. Ecco cosa ci ha raccontato.



Chi era per te Fausto Gresini?



“Intanto era un collega, aver vinto tanto in carriera entrambi ci associava tanto. In più era sicuramente un riferimento per me e soprattutto per la Gresini. È stata la persona che mi ha dato la possibilità di ritornare nell’ambiente dopo qualche anno di stacco dalle corse. Devo tanto a lui e alla Gresini Racing, quello che stiamo facendo e faremo in futuro partirà sempre da questo presupposto. Fausto aveva sempre a risposta pronta, un visionario sotto diversi punti di vista. E riusciva ad essere sempre immediato nelle scelte importanti da fare. Per me è stato un esempio, anche perché tra fare il pilota e invece fare il manager c’è un mondo di mezzo. Lui aveva proprio una marcia in più”.



Sei anche tu coinvolto nel nuovo progetto della Gresini Racing.



“Stiamo ancora definendo i dettagli per essere pronti e reattivi su tutto, sarò a disposizione e definiremo poi con calma come gestire le cose. Io da parte mia ho un’esperienza da offrire, sia alla Gresini Racing che ai piloti. Su queste basi credo che costruiremo questo impegno futuro”.