"Il problema per me non era essere considerato il figlio di Gilles, ne andavo fiero - ha spiegato Villeneuve - il problema era che si arrabbiavano quando dicevo che non correvo per continuare il sogno di mio padre. Così ho deciso di non parlarne più, perché era diventato impossibile dire la verità".

Jacques non ha mai corso per il sogno del padre, scomparso giovanissimo senza mai essere riuscito a vincere un titolo mondiale: "Papà mi ha fatto conoscere le corse, ma correvo perché lo volevo io non per proseguire ciò che si era interrotto".

Interrotto bruscamente, troppo presto, l'8 maggio 1982: "Ero a casa, purtroppo ricordo tutto benissimo. Era la prima gara a cui mi mia madre non andava, è stato un momento forte".

Un passato che si collega al presente di Mick, oggi appesantito dalle stesse pressioni e aspettative che ruotano intorno al mito del padre, Michael Schumacher. Un campione che con Villeneuve ha condiviso tanto, nonostante i rapporti fossero difficili: "Come a scuola, c’è sempre qualcuno con cui non andrai mai d’accordo. Era uno scontro fra lupi, lui era il lupo più forte. Da battere".