Jeremy Clarkson contro Hamilton a Silverstone: le parole del presentatore inglese

Brontola, insulta e ironizza su tutto, Jeremy Clarkson, con quello humor inglese che gli permette di prendersela con chiunque senza offendere davvero nessuno. E nonostante il patriottismo tipicamente british il presentatore volto simbolo di Top Gear non conosce bandiera davanti alla satira e se la prende, qua e là, anche con gli amici made in UK.

Uno in particolare, negli anni, ha attirato le sue critiche più feroci: Sir Lewis Hamilton. Nonostante si tratti di un sette volte campione del mondo dal talento indiscutibile e la brillante carriera, Clarkson non è mai andato d'accordo con l'atteggiamento "politicamente corretto" del pilota Mercedes, che sembra incarnare tutti i grandi nemici di Jeremy: l'ambientalismo, il veganismo, la politica del vogliamoci bene e restiamo uniti.

Ma quali uniti e uniti, al presentatore di The Grand Tour piace sparare a zero su tutto, Hamilton compreso. E allora quale occasione migliore del Gran Premio di Silverstone per farlo? Clarkson ha iniziato dalla consueta rubrica settimanale sul giornale inglese The Sun dove, tra i vari temi trattati, ha parlato di Sir Lewis immaginando una sua sconfitta sul suolo britannico ai danni di Max Verstappen. Pensando a Hamilton sul secondo gradino del podio Clarkson ha detto: "Salirà sul podio con la solita faccia da salmone schiaffeggiato", non proprio un complimento per il pilota più vincente della storia della Formula 1.