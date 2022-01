La Ferrari lancia l'allarme su budget cap e sviluppo: "Così sarà difficile"

La Formula 1 si avvicina alla nuova stagione di Formula 1, con gli attesissimi test invernali a Barcellona e in Bahrain, mentre continua a cercare soluzioni per aumentare l'affidabilità della direzione di gara dopo i fatti di Abu Dhabi 2021 e, più in generale, contenere gli errori che hanno caratterizzato l'anno appena concluso.

Oltre alle decisioni che andranno a modificare l'assetto strategico e logistico della direzione di gara però, intorno al circus, cresce l'attesa sui possibili scenari che si andranno a creare in pista, con le monoposto rivoluzionarie del 2022 che potrebbero sorprendere o deludere i tifosi di tutto il mondo.

Tra le auto più chiacchierate c'è, senza dubbio, la Ferrari con cui Charles Leclerc e Carlos Sainz prenderanno parte al mondiale 2022, grande speranza di tutti i tifosi di Maranello che, dopo anni di grandi delusioni, hanno riposto tutte le aspettative sul nuovo progetto, sperando che il cambio di regolamento di quest'anno aiuti la casa del Cavallino.