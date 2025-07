LA RUOTA GIRA! Alex Marquez non ruba lo scooter di Bagnaia e i suoi genitori, in tutta risposta, lo offrono a Marc: Cronaca di un magico marasma a Brno

Alex sta imparando anche questo da Marc, un approccio felino che si basa sulla convinzione che se non ci provi neanche non ce la farai di certo. Eppure dall’altra parte la risposta è tanto bella che non sarebbe uscita così nemmeno a scriverla. Succede infatti che il giorno dopo, in Q2, a girare più forte di tutti è proprio Francesco Bagnaia, alla sua prima pole position nel 2025 dopo essere partito dalla Q1. Succede anche che Marc Marquez, all’ultimo giro buono - e dopo aver acceso tre caschi rossi - scivola in curva 10 buttando via il giro.



Per uno scherzo del destino (la caduta di Alex è stata in curva 7, quella di Marc alla 13) davanti a Marc Marquez ci sono i genitori di Pecco con quello stesso scooter che Alex non aveva voluto prendere il giorno prima. A quel punto Pietro e Stefania, i genitori di Pecco, si fanno stretti sulla sella dello scooter, per altro elettrico come da regolamento e certo meno potente, per caricare Marc Marquez e riportarlo al box. Se ne vanno così, in tre.

Un’immagine potentissima che non cancella nulla della rivalità all’interno del box, delle fatiche di Bagnaia e della voglia che ha Marc di portarsi a fianco il fratello. Rimaniamo però con un’enorme certezza: non c’è niente di così poetico, strano, meraviglioso e imprevedibile come il motociclismo.