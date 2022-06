Leclerc a cuore aperto: "Il quaderno sui cui scrivo tutto, le vacanze in Sardegna e quello che invidio a Verstappen"

Con il primo stipendio però la passione per i motori ha preso comunque il sopravvento su moda e musica: "Con il primo stipendio ho comprato una Fiat 500 del 1969, bianco sporco, cabriolet. La doppietta? Non ho avuto troppi problemi per guidarla. Poi sono andato in Indonesia a Bali con i miei migliori amici". E anche se la testa è tutta rivolta verso la lotta mondiale e la stagione di Formula 1 anche la pausa estiva, che per i piloti arriverà ad agosto, sarà fondamentale: "Andrò in Sardegna con i miei amici sulla mia barca Riva. Poi a Ibiza con la famiglia, ma resto concentrato: palestra e attrezzature a portata".

Concentrato in ogni momento, Leclerc racconta - nel corso dell'intervista - anche il grande segreto dei suoi famosi quaderni che, nel corso delle prove del venerdì e del sabato, gli vediamo consultare in continuazione: "Ci scrivo tutto: i miei feeling sulla macchina e le cose che voglio provare in pista. Mi vengono tante idee così me le appunto per non dimenticarle. E le scrivo a penna così sono certo di ritrovarle, prima usavo una app sul tablet che spesso mi cancellava tutto".

E mentre non ci sono dubbi sul suo desiderio di lottare per vincere il titolo mondiale, un dubbio resta: c'è qualcosa che Leclerc invidia a Verstappen? "No e credo che neanche lui invidi qualcosa di me. Siamo due piloti diversi, io mi concentro su me stesso per essere la migliore versione di me, non sarò mai qualcun altro. Sono contento del mio sviluppo e continuerò a evolvermi".