Lewis Hamilton ha rifiutato il cinema per la Formula 1: ecco cosa avrebbe dovuto fare in Top Gun

Lewis Hamilton ha detto no a Tom Cruise. In un'intervista a Vanity Fair, il sette volte campione del mondo ha raccontato perché ha dovuto rifiutare un ruolo per il nuovo film di Top Gun che lo avrebbe reso immortale anche al cinema oltre che in pista.

Lewis Hamilton, che già da bambino sognava di diventare un pilota di caccia, ha spiegato che "quando ho saputo che sarebbe uscita una seconda parte di Top Gun, ho pensato: ”Oh mio Dio, devo chiedere a Tom di farmi partecipare". Non mi interessava in quale ruolo".

Ovviamente però poi è stato costretto a ripensarci per un problema molto semplice: il programma delle riprese del film si sarebbe andato ad accavallare col finale della stagione di Formula 1.