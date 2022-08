[VIDEO] Leclerc sui kart in Sardegna distrugge gli amici in pista!

Non ce la fa proprio, Charles Leclerc, a salire a bordo di un vetture e non farsi prendere dal brivido della competizione. Neanche quando, come in questo caso, la vettura in questione è un kart e la "competizione" è semplicemente una serata tra amici. Il monegasco della Ferrari, che in queste settimane si sta godendo la pausa estiva dagli impegni in Formula 1, si trova in vacanza in compagnia della fidanzata Charlotte e degli amici di sempre tra Corsica e Sardegna, dove nel corso degli ultimi giorni è stato fotografato in Costa Smeralda e a Porto Cervo.

Proprio in Costa Smeralda, ad Arzachena, Leclerc è stato filmato mentre si divertiva con gli amici alla Pista dei campioni, una storica pista di kart del nord della Sardegna. Charles e gli amici sono scesi in pista per qualche giro sui kart in un clima disteso di divertimento, ben diverso rispetto a quello della Formula 1 in cui siamo abituati a vederlo impegnato.

Ma il monegasco sarà riuscito a mettere da parte la vena competitiva per dare qualche speranza agli amici che, ovviamente, non sono certo piloti professionisti del suo talento e della sua esperienza? Ovviamente, no! Il numero 16 della Ferrari non ha lasciato scampo agli altri ragazzi impegnati nella "competizione" arrivando a fare gara a sé, lontanissimo da tutti gli altri kart in pista. Neanche in vacanza quindi c'è spazio per il solo divertimento, quando c'entrano quattro ruote e un motore.