Michele Pirro a MOW: “Zanetti non ha fatto male solo a me, ma anche a Bagnaia, Bastianini e tutta Ducati”

Che significa?

Significa che io ho finito la gara con una gamba rotta, per onorare fino in fondo il campionato anche sapendo che ormai il titolo era andato. Poi sono finito al centro medico e quando Zanetti è venuto a dirmi che non l’aveva fatto di proposito erano già passate tre ore. Se sei realmente dispiaciuto vieni a sincerarti di come sto già in pista, oppure vieni a aspettarmi al box dopo l’arrivo. Non ti presenti ore e ore dopo e dopo aver festeggiato il titolo. Siamo andati decisamente oltre.

Senti che questo titolo è più tuo che di chi lo ha vinto ai punti?

Del titolo, francamente, non mi importa niente. Io corro nel CIV perché le moto e le corse sono la mia passione e la mia vita e sapevo che prima o poi qualcuno mi avrebbe battuto: sono anni che il CIV è un tutti contro Pirro. Il titolo è l’ultimo dei miei pensieri: nello sport si vince e si perde e io non ho alcun problema a perdere. La rabbia, o comunque la delusione e l’amarezza sono per il come. E per quello che un certo tipo di comportamento ha generato e genererà.

Tipo?

Dalle cose piccole a quelle grandi. Potrei dirti che avrei potuto godermi qualche giorno con la mia famiglia e invece eccomi qua, con una gamba distesa, tanto dolore e quattro viti in più. E questa è sicuramente personale. C’ anche un discorso più generale e morale, tipo il messaggio che diamo ai giovani con dichiarazioni del tipo ‘o gloria o ghiaia’ e manovre come quella di domenica. Anche il fatto che nessuno sembra voler prendere provvedimenti mi lascia francamente molto perplesso. Ma per quello che è successo domenica a Imola si troveranno a pagare, paradossalmente, anche Pecco Bagnaia, Enea Bastianini, Jorge Martin e Franco Morbidelli.

Praticamente tutti quei piloti Ducati che l’anno prossimo guideranno la Desmosedici 2024 in MotoGP?

Esatto. Perché la prossima settimana avremmo avuto un test importantissimo con Ducati. Dopo le varie prove fatte, in questo test avremmo assemblato un po’ tutto per la moto 2024 da portare poi a novembre ai test con i piloti ufficiali. Tutto il lavoro inevitabilmente ritarderà e chiaramente, in una MotoGP dove non c’è un secondo da perdere e dove un mezzo passo falso si trasforma in clamorosi ritardi in pista non è un bene per nessuno. Mi rimetterò al lavoro già da oggi per tornare in sella prima possibile, ma è chiaro che almeno una ventina di giorni ci vorranno. Stiamo già riprogrammando tutto, ma un po’ di preoccupazione c’è.

Sarà una moto molto diversa da quella del 2023?

Sarà una moto migliorata sicuramente, ma è chiaro che non ci saranno rivoluzioni. La Ducati Desmosedici è già quasi perfetta, la 2024 punta semplicemente a essere un pochino più perfetta. Mettiamola così.