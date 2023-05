Dalle macerie del dopo Vale a "questa Ducati non ha bisogno di Marquez": Michele Pirro rosso totale a vita! E con un messaggio brutale per i giovani...

Per me – ci ha raccontato – è un orgoglio che non si consuma mai. Sono arrivato in Ducati quando la situazione era critica davvero, ma ho trovato un ambiente che voleva rinascere veramente. Ci siamo trovati, s’è creata una sinergia che è quasi magica e che ci ha permesso di non soffrire troppo le varie delusioni che arrivavano, fino a vivere sempre più gioie. Fino ai titoli costruttori e, lo scorso anno, fino alla vittoria di Pecco.

Adesso per te è arrivato anche il rinnovo del contratto…

Sì e mi fa molto piacere. Quella con Ducati è la storia che ho prima sognato e poi voluto e, quindi, sarebbe stato impensabile, per me, guardare altrove. Non mi vedo con colori diversi dal rosso ormai e la domanda da farsi, semmai, era se continuare o smettere proprio. Però adesso che è tutto così meraviglioso non mi andava proprio di smettere e anche fisicamente sto bene. Nella mia vita ho sempre scelto basandomi su quello che volevo e non su quanto mi offrivano: insomma, non ne ho mai fatto questione di soldi e di questo vado fiero. Voglio aiutare ancora Ducati in tutto quello che posso

Non solo Desmosedici quindi?

Certo che no. Forse lo sanno in pochi, ma la mia collaborazione con Ducati riguarda anche le moto che sono nel listino. In particolare, è chiaro, quelle più sportive, ma condividere le esperienze tra il reparto corse e quello del prodotto è qualcosa che in Ducati facciamo da sempre e che si riversa su tutta la produzione. Ora c’è stata anche la bellissima e accattivante esperienza della MotoE e devo dire che se all’inizio ero un po’ scettico poi ho finito per divertirmi tantissimo.