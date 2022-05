Pecco Bagnaia: “La caduta di Le Mans? Valentino mi ha insegnato la cosa giusta”

Pecco Bagnaia è ancora al settimo cielo dopo la vittoria del Mugello con cui ha anche riaperto la corsa al titolo, nonostante l'ennesimo piazzamnto del leader Fabio Quartararo.

“È qualcosa che avevo sempre sognato - ha ribadito a GpOne il ducatista .- Vincere al Mugello è incredibile, Misano è la mia pista di casa ma questo è il Gran Premio di Italia, uno dei circuiti più difficili del mondo. Questa vittoria è più speciale, a casa, davanti a un sacco di gente, di tifosi miei e della Ducati, è incedibile. Sono veramente contento”.

Gli allievi di Valentino Rossi stanno crescendo bene: "È stato bellissimo, sono felicissimo anche per il team VR46, hanno lavorato bene per tutto il fine settimana e sono stati velocissimi. Ci siamo anche aiutati in diverse situazioni, mi piacerebbe lottare altre volte con Marco e Luca in futuro. Dobbiamo continuare così”.

La caduta di Le Mans è ormai alle spalle: “Per il campionato era importante prendere punti, ma non sentivo una pressione particolare: quella c’è sempre, fa parte del nostro lavoro. Si può sempre sbagliare, ma quando accade devi ripartire pensando a divertirti ed è quello che ho fatto. A volte è difficile, ieri dopo le qualifiche ero arrabbiato, ma sapevo di dovere essere positivo. Guardando indietro, vedo che ho fatto degli errori, ma non bisogna mai guardare al passato, ma al futuro in positivo. Oggi ho vinto e devo essere contento. Valentino mi ha sempre insegnato di festeggiare per la vittoria e lo farò. Preferisco vivere ogni fine settimana come viene, vedremo come arriverò a Barcellona. L’anno scorso era stata dura, ma penso si possa fare un bel risultato anche lì nonostante lo scarso grip".