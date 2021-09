Il team di Scandola ha un rapporto anche con lo Sky Racing Team VR46 e con i piloti dell’Academy. Grazie a uno sponsor comune (WithU), si è svolta la seconda edizione di “Riders meet rally”: “Diamo la possibilità di provare la macchina da rally – spiega Scandola – ai piloti di MotoGp, Moto 2 e Moto 3. Anche quest’anno è stata una bella esperienza. Un evento divertente sia per noi che per loro, oltre che produttivo dal punto di vista mediatico”. Quest’anno c’erano Luca Marini, Celestino Vietti e Marco Bezzecchi. Chi ha il maggiore talento o potenziale come pilota di rally? “In questo caso la differenza la fa il fatto di aver già corso, dunque Luca Marini era sicuramente il più pronto e più preparato, oltre che probabilmente il più veloce sul tratto di prova speciale che è stato affrontato. Però devo dire che in tutti i piloti di moto che ho visto c’è un’attitudine all’apprendimento. Sono dei professionisti del motosport e quindi sono abituati, hanno un approccio alla competizione che è veramente esemplare. Sono attenti, ascoltano, percepiscono immediatamente, per non parlare poi della sensibilità di guida. Lo si capisce già da come si posizionano sul sedile: hanno una predisposizione da talenti del mestiere e la velocità che si raggiunge in auto non è nemmeno paragonabile a quelle che fanno loro in moto, e al di là della velocità pura quando sei in auto hai una «gabbia» protettiva che in moto non hai, dunque anche l’effetto è diverso. Per questo – conclude Scandola – credo che per loro provare la macchina da rally sia stata praticamente una passeggiata”.