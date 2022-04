Sì, Verstappen ha davvero detto a Hamilton: "Vuoi vedere di nuovo il mio piercing al capezzolo?"

Hanno combattuto in pista, si sono buttati fuori a vicenda, insultandosi via team radio e scambiandosi sguardi di fuoco attraverso le visiere dei rispettivi caschi. Sono stati i due protagonisti assoluti della scorsa stagione di Formula 1 e, dopo il contestato finale di campionato 2021 ad Abu Dhabi, in molti pensavano che il loro rapporto non sarebbe stato recuperabile in nessun modo. Lewis Hamilton non ha mai accusato Max Verstappen di quanto successo nell'ultimo giro dell'ultima gara dell'anno: una decisione presa fuori dalla pista, dal direttore di gara Michael Masi, e quindi non vincolata alla guida del pilota olandese ma si sa, quando la delusione è così cocente come quella provata lo scorso dicembre da Sir Lewis, la ragione non sempre riesce a prevalere.

E invece, un po' a sorpresa, il rapporto tra i due campioni sembra essere migliorato con l'inizio del 2022, complice forse anche la posizione del sette volte campione del mondo che, al momento, si trova lontano dalla sfida mondiale tra Red Bull e Ferrari, costretto alle retrovie da una W13 non competitiva.

Una complicità, quella tra Verstappen e Hamilton, che abbiamo visto soprattutto nel corso di questo weekend in Australia quando tra i due è andato in scena un simpatico siparietto. Hamilton, interrogato dai giornalisti nel corso della conferenza stampa sul warning della FIA relativo ai piercing indossati nel corso delle gare (vietati secondo il regolamento) ha spiegato: "Ho diversi piercing che davvero non riesco a togliere e che non molte persone conoscono. Ma quella della FIA è la regola da sempre, quindi niente non c'è niente di nuovo".

Poi, dopo un commento di Verstappen, il sette volte iridato gli ha detto sorridendo: "So che hai un piercing al capezzolo, amico!". L'olandese, senza scomporsi, gli ha risposto: "Vuoi vederlo di nuovo?" scatenando le risate dei giornalisti.

Tra di loro tutto risolto? Così pare, fino a quanto si troveranno ancora finalmente testa a testa.