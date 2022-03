Briatore: “La Ferrari può vincere il mondiale, ma Verstappen è meglio di Leclerc. E Hamilton…”

Briatore, rientrato in Formula 1 come ambasciatore, si lancia in una serie di pronostici (e di giudizi): “La Ferrari sarà competitiva tutto l’anno. Confido che riesca a vincere il titolo”. Anche se per il manager il pilota migliore lo è la Red Bull. Quanto a Hamilton e alla Mercedes…

Flavio Briatore, da poco rientrato in Formula 1 come ambasciatore, crede che quest’anno la Ferrari possa perlomeno giocarsi il mondiale fino in fondo. “È una Ferrari competitiva – le parole del manager a “La politica nel pallone” su Gr Parlamento, conversando con il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli – e lo sarà tutto l'anno. Quando hai un'auto così puoi farcela, anche se poi vincere è un'altra cosa. Per arrivare al titolo servono tante cose. Ma l'importante è avere una macchina che funzioni, credo che alla Ferrari se lo giocheranno fino alla fine, confido che riescano a vincerlo. Tra l'altro, vedere Haas e Alfa Romeo competitive significa che i motori Ferrari sono molto competitivi. Dipenderà molto dai piloti, dalle strategie. La Red Bull è molto competitiva e ha lavorato meglio della Mercedes”. Per Briatore comunque la Mercedes non è ancora tagliata fuori: “Ha un potenziale enorme, tra due-tre gare sarà al livello dei migliori”.