Tra Tavullia e il West: tre sindaci per un Bagnaia. Pecco è pure questione di campanile!

Anche a Tavullia, inizialmente, si era pensato di allestire un maxischermo in piazza, ma poi le previsioni meteo hanno fatto optare per una soluzione “al coperto”, anche perché nel frattempo s’era già messa in moto la città di Pesaro. E’ qui, nel capoluogo di provincia più a nord delle Marche, infatti, che Bagnaia vive con la sua fidanzata ed è qui, proprio all’ombra dell’enorme casco fatto realizzare dalla città in onore di Valentino Rossi, che domani si ritroveranno tutti quei tifosi di Pecco e della Ducati che non sono riusciti a raggiungere Valencia. Compreso il sindaco, Matteo Ricci: “Ormai consideriamo Pecco un pesarese a tutti gli effetti e lo dimostra il tanto entusiasmo che si è creato attorno a lui nella nostra città –ha dichiaratoil primo cittadino - Per questo Pesaro, Capitale italiana della Cultura 2024, insieme a VR46 Riders Academy, FISIOGYM e Pecco Fan Club, ha deciso di allestire un maxischermo in piazzale D’Annunzio , per permettere ai tanti tifosi di godere insieme dell’ultima sfida di Moto GP 2022 e gridare fino all’ultima curva forza Pecco. Un grandissimo talento cresciuto sotto la guida del più grande di sempre, Valentino Rossi, nel nostro territorio che si conferma Terra di Piloti e Motori”.