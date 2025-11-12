“Sono entrato con i calzari e le mani in tasca perché erano finiti i guanti e sono entrato”. Il racconto dell’ex maresciallo Marchetto a Lo Stato delle Cose fa capire che il primo sospettato per l’omicidio di Chiara Poggi resta la cialtroneria

Ma se tutto quello che, a distanza di ben diciotto anni, ancora non torna nel delitto di Garlasco fosse solo il risultato di una grande “cialtroneria”? Da quanto il caso dell’omicidio Poggi è tornato a riempire quotidianamente tv e giornali, ogni aspetto della vicenda è stato sezionato in centinaia di parti e messo in piazza. E ne è venuta fuori un’indagine condotta al tempo con troppe, troppe, inesattezze. Che nel loro totale non hanno permesso tutt’ora di mettere un punto chiaro quanto definitivo. Perché il dubbio resta, e negli ultimi mesi più che mai. E se da dieci anni in carcere ci fosse un innocente? Alberto Stasi, fidanzato di Chiara, nel 2015 è stato condannato a sedici anni di reclusione con l’accusa, poi diventata condanna definitiva, di aver ucciso la sua fidanzata. Eppure tutto si sta muovendo, e non è escluso un totale cambiamento di rotta. Adesso sul tavolo degli imputati c’è Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara, accusato di omicidio in concorso. Ma se le indagini fossero state condotte con maggior limpidezza oggi avremmo un risultato diverso? Di questo si è parlato durante la trasmissione Lo Stato delle Cose condotta da Massimo Giletti. A parlare, in un servizio, l’ex maresciallo Francesco Marchetto, il primo ad entrare nella villetta dopo l’omicidio: "C’era sangue, tanto sangue. Io quel giorno ero andato a trovare la mia famiglia che si trovava ai lidi ferraresi. Mi hanno chiamato per dirmi che c’era questa ragazza morta all’interno di una villetta in via Pascoli. Io sono stato chiamato dopo che Alberto Stasi si è presentato in caserma, quindi dopo la telefonata al 118. Sulla scena del crimine sono arrivato non più tardi delle 17:00: mi sono infilato i calzari, messo le mani in tasca perché erano finiti i guanti e sono entrato”. Parole gravi, pesanti. “Erano finiti i guanti”. Ma come si fa ad entrare nella scena di un simile omicidio senza indossare le dovute precauzioni?