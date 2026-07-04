4 luglio un caz*o: ecco perché Trump non ha niente da festeggiare

250 anni di Stati Uniti, e la superpotenza a stelle e strisce li sente tutti. Donald Trump ce l’ha messa tutta per trasformare le celebrazioni del primo quarto di millennio di storia americana in una celebrazione di orgoglio nazionale (e personale) all’insegna dell’esaltazione dell’eccezionalismo statunitense. "Celebrating the Triumph of American Spirit", dice il sito della Casa Bianca per il 4 luglio 2026, anniversario della Dichiarazione d'Indipendenza dal Regno Unito, che apre a una panoramica sui protagonisti dell'epopea contro Londra guidata da George Washington con numerose, e campeggianti, frasi di The Donald. Come a dire che se i Padri Fondatori hanno costruito una nazione, un nuovo costruttore, The Donald, la sta rifondando. C’è molta retorica ma poca sostanza dietro le parole di Trump. Gli Stati Uniti sono oggi una nave che naviga attraverso un mare mosso e tempestoso e una nazione che deve ritrovare il proprio baricentro.

L’America che nasceva nel 1776 si presentava come baluardo di libertà contro il colonialismo e l’oppressione britannica. Accoglieva e superava le diversità in un corpo sociale complesso, spesso ostile ai ceppi allogeni, ma che alla lunga si rafforzava innesto dopo innesto. Iniziò una graduale corsa che in un secolo e mezzo l’avrebbe portata alla soglia dell’egemonia mondiale, poi conseguita dopo la Seconda guerra mondiale. Aveva, dunque, dinamismo sociale, profonda capacità di assorbire i mutamenti, ambizione. La crescita degli Usa è stato un romanzo di formazione scritto attraverso l’espansione della frontiera, segnato da una guerra civile conclamata nel 1861-1865 e da una strisciante a più fiammate da allora in avanti, da quattro presidenti assassinati (unicuum per le grandi democrazie), dall’arrocco nazionalista di parti della società (vedasi Ku Klux Klan), dall’emersione di profonde fratture sociali, politiche, economiche tra le metropoli della costa e la periferia dei flyover states. Così in un certo senso è sempre stato, ma per oltre due secoli gli Usa sono riusciti a essere loro stessi e, al netto di ogni cosa, di apparire una nazione in espansione capace di portare una visione di progresso e di sviluppo come narrazione.