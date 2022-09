Acquaroli a una cena elettorale mentre le Marche affogavano. Repubblica, ma fai sul serio?

Oppure vogliamo far passare il messaggio che votare Giorgia Meloni significa votare personaggi che mentre la gente muore vanno a cena a cercare i voti per Giorgia? No, perché se è così allora bisognerebbe ricordare anche chi governava nelle Marche nel 2016, mentre uno sciame sismico seminava devastazione. Quel qualcuno non è certo morto di fame. Ha regolarmente pranzato, cenato e fatto politica, mentre cercava di fare il meglio possibile per la gente della regione che governava (se poi gli sia riuscito o meno non è qui che dobbiamo dirlo, ma la ricostruzione, di fatto, deve ancora partire al motto di “non vi lasceremo soli”). Per carità, visto anche il lavoro che faccio, difenderò sempre la libertà di stampa, ma prendendo in prestito un passaggio di Bene, mi viene da dire che forse è il momento di avere più a cuore un’altra libertà: la Libertà DALLA stampa. Perché se proprio si voleva tirare un colpo basso a Francesco Acquaroli e alla Regione Marche, ce ne sarebbero state probabilmente tante da dire. Magari facendo un minimo di inchiesta piuttosto che chiacchiericcio maligno da piche di paese. Si poteva parlare, ad esempio, proprio di ricostruzione post sisma, di attenzione a quelle ditte e pseudodittarelle che vengono chiamate in subappalto – e in subsilenzio - dalle grandi imprese che vincono le gare. Pure l’Antimafia ha lanciato l’allarme. Si potrebbe parlare di personaggi squallidi (in abiti rispettabili) e fuori da ogni regola – e che magari si fanno pure beffa della politica (da cui mangiano) in varie pubblicazioni - che non passano per le normali procedure, ma ricevono incarichi “che tanto chi se ne accorge? Ci para le chiappa una qualche altra istituzione” e ci passano pure da grandi artisti con tanto di “la ricostruzione è una vera mangiatoia, torneremo e divertendoci anche”. Ma, cara Repubblica, significherebbe prendere atto anche che la Ricostruzione (che ancora non c’è) è partita - per quel poco che è partita - pure quando non c’era Acquaroli e magari si sarebbe rischiato di scoprire che prima era come adesso e che, purtroppo, domani sarà lo stesso. Significherebbe smantellare il marcio vero, ma non interessa a nessuno, meglio restare sul derby neocomunisti e neofascisti persino se sei LaRepubblica. Significherebbe prendere atto che molto spesso la colpa non è della parte politica, ma di quella amministrativa, con i funzionari che, al contrario dei politici che almeno ogni tot anni devono passare sotto la scure delle elezioni, restano gli stessi sempre finchè pensione non li separi. A prescindere da dove vanno a cena i presidenti, ma pure dalla bandiera sotto cui hanno costruito le loro storie politiche. Magari per il bene di un Paese che ogni tanto affoga nell'acqua di un'alluvione, ma molto più spesso, anzi tutti i giorni, affoga in un'altra sostanza meno nobile e tutt'altro che inodore...