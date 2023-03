UP

Tutte come Loredana Bertè, guerriera da sempre: b uon 8 marzo a tutte le donne di fuoco

Tra poco è l’8 marzo, giornata della donna. No, non festa, ma giornata, non solo mimose (anche), cioccolatini, cenette tra donne, per arrivare ai più beceri, ma non per questo meno divertenti, stripmen per sole donne. Una giornata di riflessione, una riflessione mancata visto che ogni anno vengono uccise da maschi (non uomini) «120 donne per non essersi piegate», come mi spiegava Maurizio Costanzo, cui ho voluto dedicare la copertina di Novella2000 con Maria De Filippi, altra donna che non si è mai piegata (vedi pagina 12). Essere una donna libera non paga nel breve periodo: se sei ragazza ti giudicano leggera. Magari a volte nemmeno nel medio: se non hai l’uomo ti guardano con un filo di compatimento. Ma nel lungo sì. «Quando puoi dire senza paura: “Io basto a me stessa”», come mi disse anni fa Donatella Versace, allora donna criticatissima, oggi invidiatissima in tutto il mondo. Una frase, la sua, che mi è rimasta impressa.

È un po’ la storia di Loredana Bertè e mi colpisce lo share che anche grazie a lei ha conquistato The Voice Senior su Raiuno condotto da Antonella Clerici, un’altra che non si è accontentata di fare la bella biondina, ma è andata oltre. Me la ricordo Loredana all’inizio della sua carriera, bellissima, minigonna di jeans, seno e gambe in vista, chiodo, capelli indiavolati, pettinati, anzi spettinati, dal “parrucchiere delle dive” Rolando Elisei (gliel’avevo inventata io la dicitura, tanto banale quanto efficace). Loredana era troppo bella per essere presa sul serio, i miei colleghi le rinfacciavano la voce (non propriamente quella di Mina), gli atteggiamenti aggressivi, preferivano le Barbie già da allora. Lei se ne fregava alla grande e vendeva comunque milioni di dischi (la critica a volte vale zero), facendo sbarellare uomini maschi alfa dominanti come Adriano Panatta (il tennista, bello come lei) e Mario Lavezzi (il cantautore, che, esasperato, poi aveva scelto un lido meno burrascoso come Marina Perzy). Venne poi Bjorn Borg, ma quando non ci si piega non ci si piega: lui avrebbe avuto bisogno di una mogliettina infermiera, più dedita alla cucina, ma quando lei andò a un ricevimento a Stoccolma con Re Carlo Gustavo di Svezia con reggicalze a vista capirono che sarebbe durata poco in quella gabbia d’oro e “L’uomo di ghiaccio e la donna di fuoco” (come li chiamavano i giornalisti svedesi) si lasciarono. Da allora sono passati molti 8 marzo, oggi Loredana è una donna che «basta a se stessa», ma visto l’amore che tutti gli italiani hanno ancora per lei non basta a noi e lo share di The Voice Senior in parte lo dimostra. Un bellissimo libro di Vita Sackville West è intitolato “Ogni passione è spenta”. È la storia della moglie di un vicerè delle indie che dopo una vita tumultuosa si quieta. Non è il caso di Loredana. L’ho incontrata per caso, da poco, all’Antro della Sibilla, un ristorantino di Milano, con la sua agente Francesca Losappia. Avvicinandomi per salutarla ho avvertito ancora il calore della donna di fuoco. Buon 8 marzo Loredana, tuo Roberto.