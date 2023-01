Azzurra Barbuto con Fratelli d’Italia in Lombardia: “Sono antifascista e per le adozioni ai single”

Ti sei sempre sentita di destra?

Io mi sono sempre sentita di centrodestra, non la destra come viene dipinta dalla sinistra per mera propaganda, cioè una destra estremista, razzista, sessista, omofoba. Una mostruosa caricatura in assenza totale di argomentazioni da parte della sinistra, in cui non mi ritrovo minimamente. Io sono liberale e di destra.

Anche antifascista?

Assolutamente, certo, ci mancherebbe altro. Come la nostra Costituzione, come la nostra Repubblica.

E quando ti trovassi davanti uno di Fratelli d’Italia che invece ammicca ancora al fascismo, che gli diresti?

Non capisco la domanda. Non conosco persone in Fratelli d’Italia con questo atteggiamento. Questo mito di Fratelli d’Italia come partito fascista è fare un favore alla sinistra che non ha argomenti e quindi, a ogni elezione, sventola lo spettro del fascismo. I partiti di estrema destra in Italia hanno lo zero virgola per cento.

Ma i valori di cui parli quali sono: Dio, Patria e Famiglia?

Patria sicuramente, Dio pure, la famiglia anche, ma bisogna dire che la famiglia è in evoluzione: prima c’era la famiglia con il pater familias, adesso sono sempre più numerose le famiglie con un solo figlio, o le coppie senza figli, per esigenze economiche o anche per scelta. Chi siamo noi per giudicare questa scelta? Però penso che se un uomo e una donna desiderano avere dei figli, debbano avere le risorse necessarie: lo Stato dovrebbe andare incontro ai genitori offrendo una serie di servizi fondamentali. Per esempio qui in Lombardia c’è il progetto di aumentare gli asili nido gratuiti. Ma la famiglia è anche il soggetto singolo.

Anche il single è una famiglia?

È ovunque ci siano due soggetti che si amano. Anche il cane. Dove c’è amore, c’è famiglia.