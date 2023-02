Berlusconi assolto sul bunga bunga. E La Repubblica si rammarica per i peccati spacciati per reati. Dopo anni di campagne moralistiche?

Dove leggiamo oggi queste parole? Su La Stampa, in prima pagina, sul Buongiorno. E in seconda pagina c’è Marcello Sorgi che sul suo Taccuino – parlando di “assurdità di un processo che ha già avuto le sue conseguenze ed erogato una condanna, questa sì definitiva, per un leader politico ormai da un decennio sul viale del tramonto” – annota che “si può dire che l’intera Seconda Repubblica, non solo Berlusconi, sia crollata […], che tutto il sistema politico italiano si sia autodistrutto correndo dietro agli sguardi dal buco della serratura di Arcore. […] Berlusconi ci aveva messo del suo, per carità. Ma col senno di poi, era proprio necessario, per la seconda volta in meno di vent’anni, radere al suolo un intero sistema per punire con la pena capitale politica le debolezze di un anziano leader?”.

E su La Repubblica Carlo Bonini, uno di coloro che storicamente ha picchiato più duro contro Silvio, dopo un preambolo sul genere di argomentazione dominante tra gli antiberlusconiani ancora una volta lasciati a secco dalle sentenze (qualcosa come “Berlusconi va considerato colpevole anche se non è stato condannato”), scrive che “c’è poco di fisiologico in una vicenda giudiziaria che dura 12 anni (e che, qualora la sentenza di ieri dovesse essere appellata, potrebbe protrarsi ancora) e in cui una Procura della Repubblica non porta a casa una sola delle imputazioni che aveva costruito”. E che “la verità è che, in questa sua coda, la vicenda giudiziaria di Silvio Berlusconi si rivela per ciò che è stata. Il paradigma malato di un Paese che, incapace di distinguere tra responsabilità penale e responsabilità politica, ha scientificamente e sistematicamente trasformato il processo penale in un’ordalia”.