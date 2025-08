Mario Giordano sbotta (ancora) contro Giorgia Meloni: “Sull’immigrazione mi aspettavo di più. Di grazia, pensiamo all’espulsione dei clandestini?”. I centri in Albania? “Impantanati in beghe euro-giudiziarie”

Nella sua rubrica per La Verità, Mario Giordano torna a esprimere la sua insoddisfazione verso l'operato del governo Meloni sul tema dell'immigrazione e della sicurezza. Come già vi avevamo raccontato, il conduttore di Fuori dal Coro aveva manifestato preoccupazione per quello che percepisce come un progressivo allontanamento del tema dal dibattito pubblico e mediatico. Giordano apre la sua risposta al lettore così: “Mi aspettavo di più. Molto di più”. Il giornalista riconosce le difficoltà strutturali che il governo deve affrontare, ammettendo che “è vero che la legislatura non è finita, è vero che la magistratura ci mette del suo per frenare ogni iniziativa, è vero che ci sono degli ostacoli che appaiono a prima vista insormontabili”. Ma aggiunge: “Perché sono insormontabili?”. La sua preoccupazione si concentra sulla credibilità politica: “È evidente che nei due anni che mancano alla scadenza della legislatura questo governo si giocherà molto della sua credibilità su un tema chiave come quello della sicurezza. E, di conseguenza, su quello dell'immigrazione”. Sul progetto dei centri in Albania, Giordano scrive: “L'iniziativa dell'Albania, come ho spiegato a più riprese, era concettualmente giusta, ma si è impantanata nelle infinite beghe euro-giudiziarie”. La frustrazione di Giordano si traduce in una proposta operativa: “Ora la mia domanda è: mentre si combatte la giusta battaglia per far funzionare quei centri, non si può, di grazia, procedere anche per altre strade?”. Le sue proposte sono specifiche: “Maggiori presidi nelle strade? Espulsioni di clandestini? Interventi massicci e visibili che diano agli italiani l'idea che qualcosa sta cambiando?”.