Ciao Darwin, perché la performance hot dell’ex prete fedelissimo di Berlusconi Marco Macrì è stata tagliata? Chi c’è dietro? E che c’entrano la Chiesa e papa Francesco?

Non crediamo che la Chiesa cattolica, con tutti i problemi di cui si deve occupare, si sia intromessa in una questione così futile, ma per dovere di cronaca, con tutti i dovuti interrogativi del caso, riportiamo fedelmente ciò che ci è stato raccontato, condito di prove. L'unico dubbio che sorge spontaneo è: perché chiamare un ex prete, mettendo proprio dietro la squadra dei demoni un versetto del Vangelo, precisamente “Giovanni 8.7”, se non si voleva tirare in ballo l'argomento? Da quello che sappiamo noi il versetto sarebbe stato scelto appositamente per la presenza di Marco Macrì, anche perché quel verso recita proprio “chi è senza peccato scagli la prima pietra”, che sembrerebbe un riferimento alle presunte infedeltà compiute da Marco Macrì quando vestiva i panni del prete.