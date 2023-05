Cruciani mangia carne di orso e Clizia lo minaccia: “Il prossimo cucinato potresti essere tu…”

L'ingordigia di Giuseppe Cruciani sulla gestione degli orsi in Trentino: mangiare o farsi mangiare? Questo è il dilemma gastronomico con cui ha attirato le ire e i meme degli animalisti di tutta la Penisola. Un intenso mese plantigrado per l'irriverente conduttore radiofonico: ha illustrato la ricetta per cucinare l'orso in umido alla radio e ha ribadito sul set TV di Zona Bianca, talk show condotto da Giuseppe Brindisi, l'opinione delle proprie papille gustative: “Viva la carne di orso, tutta la vita!”. Circa la soluzione del problema degli orsi nei boschi del Trentino, Giuseppe Cruciani ha calamitato contro di sé anche le agguerrite, ma stilosissime, ospiti: l'onorevole animalista Michela Brambilla e la magnetica giornalista Sabrina Scampini. Ieri in TV il giornalista di Radio24 ha infatti sottolineato: “Mangiare la carne di orso non è vietato. Allora fate una legge in parlamento, per vietare la carne dell'orso”. Fagocitare o essere fagocitati per un'inconsueta opinione? La valutazione puramente onnivora sugli orsi in Trentino ha scatenato anche Clizia De Rossi: letterata e studiosa, trans e attivista, nonché fervente animalista e vegana. Clizia De Rossi è tra le voci più interpellate dalla trasmissione di Radio24 e dai due conduttori radiofonici: David Parenzo e Giuseppe Cruciani. Al pari di un'altra nota attivista e animalista, nonché esemplare femminile biologico, che frequenta i microfoni dei due giornalisti: la ex pasionaria di Alitalia ed ex concorrente di reality, Daniela Martani. Trans e donna, coppia e doppia.