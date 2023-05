L'intervista di Baiardo, le inchieste de Il Fatto: perché adesso tutti parlano solo dei fratelli Graviano? Cosa c'è sotto?

Questa non è l'unica anomalia dell'intervista. Un'altra, l'abbiamo già detto, è quando Baiardo si ostina a dire che i Graviano, al momento del loro arresto, si erano già distaccati dalla mafia (“Le loro intenzioni erano di rimanere al Nord e un mafioso resta un mafioso quando resta sul proprio territorio”). Questo dettaglio è fondamentale per il semplice motivo che i Graviano sono al 41bis e le nuove leggi sull'ergastolo ostativo e sul 41bis firmate dai governi Draghi e Meloni dicono che è possibile il passaggio a un regime carcerario non più attraverso il pentimento (cosa che i Graviano non hanno mai fatto) ma anche soltanto attraverso la dimostrazione che non si abbia più legami con l'organizzazione criminale. La cosa vista da questo punto di vista assume un altro significato. Domande su questa coincidenza da parte del giornalista? Zero. Infine torniamo su Paolo Berlusconi: Baiardo, così, per caso – stando al suo racconto – un bel giorno avrebbe riconosciuto gli uomini della sua scorta, si sarebbe presentato, avrebbe chiesto a loro di intercedere per avere un appuntamento con Paolo B. e Paolo B. gliel'avrebbe concesso perché frequentavano lo stesso ristorante e in quella sede Baiardo gli avrebbe chiesto dei soldi per la gelateria in piena crisi di liquidità. Siamo o non siamo alle comiche?