Anche perché se è vero che adesso la Cassazione si è espressa in questo modo è altrettanto vero che in altre sedi, altre sentenze passate in giudicato (anche su fatti non di mafia, oltretutto) hanno raccontato che invece trattative tra personaggi delle istituzioni e boss mafiosi (e spesso uomini della cosiddetta destra eversiva) ci sono state eccome. Ergo, un dialogo aperto tra le due parti è sempre avvenuto, dai tempi dei tempi, nei secoli fedele. Dopo la cattura di Totò Riina, il Capo dei Capi, i carabinieri del Ros comandati proprio da Mario Mori scelsero deliberatamente di non perquisire il suo covo, che fu ripulito dal gotha di Cosa Nostra. Questo è un fatto. Un altro fatto è che sempre i carabinieri del Ros decisero di non intervenire il giorno in cui il boss mafioso pentito e infiltrato Luigi Ilardo li portò dritti dritti da Bernardo Provenzano in un casolare di Mezzojuso. Ed è sempre un fatto che chiunque sia arrivato a trovare prove concrete di un collegamento tra mondi di sopra e mondi di sotto o che stava per raccontare ciò che sapeva sia finito malissimo, Falcone, Borsellino, altri magistrati ma anche mafiosi come lo stesso Ilardo e Antonino Gioé, trovato impiccato in carcere. In sostanza, il teorema che la trattativa fosse una boiata pazzesca non regge. Ma lo Stato non può processare se stesso, come ha commentato l'ex magistrato Antonio Ingroia.

Roberto Scarpinato, ex procuratore generale di Palermo e attuale senatore del M5S, su Il Fatto ha utilizzato altre parole: «Non vi sono le condizioni per accertare in sede giudiziaria la verità sui retroscena delle stragi del 1992 e del 1993». In ogni caso leggere i quotidiani nei giorni dopo la sentenza è stato un esercizio utile, perché l'attacco a chi ha portato avanti l'accusa - i pm di Palermo, su tutti Nino Di Matteo - perpetrato soprattutto dai giornali di area destrorsa, è stato violentissimo. Non proprio un clima da riappacificazione, anzi.